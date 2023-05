A rubrica desta sexta-feira do 'O Homem Que Mordeu o Cão', de Nuno Markl, na rádio Comercial, foi no mínimo hilariante. E porquê? Porque um dos protagonistas das histórias partilhadas foi o próprio radialista.

Tudo aconteceu numa noite à saída das gravações da 3.ª temporada do programa 'Taskmaster', da RTP1.

Como já era tarde, Nuno conta que era difícil encontrar uma bomba aberta e que, por isso, deslocou-se à mais próxima.

Ao entrar percebeu um enorme espaço numa zona de abastecimento. Markl, que estava acompanhado por Vasco Palmeirim, achou estranho, mas continuou.

Ao fim de pagar e quando tentou introduzir a mangueira, o comediante percebeu que aquela era uma bomba destinada a veículos pesados. Ainda assim, decidiu tentar.

"Estou com a mangueira encostada ao orifício, sem entrar, e já estou com os dedos no gatilho da mangueira. Ainda ouço o transeunte dizer as seguintes palavras: 'de facto pode é esguichar um bocadinho para fora'. Mas já era tarde demais", relata.

"Houve um bocadinho de gasóleo que efetivamente entrou no carro, não nego, mas entrou para aí 50 cêntimos de gasóleo", acrescenta, entre risos.

"Há toda uma quantidade insana de gasóleo que espicha na minha direção. (...) Todo eu sou gasóleo", nota.

Incrédulo com o que tinha acontecido, Nuno entrou novamente no carro, encharcado, comentando a situação com o colega de profissão e amigo. "'Vasco, isto é um bomba de pesados, tomei um banho de gasóleo'. E o Vasco, com uma estranha calma, disse 'porra, ainda bem que não fumas'".

Veja aqui o relato desta história hilariante:

