A história de amor de Nuno Markl e Teresa começou há três anos e este dia marcante não foi esquecido.

Esta quinta-feira, dia 11 de maio, Markl recorreu à sua página de Instagram para recordar o início da relação, que contou com uma 'ajuda' dos diretos que fez com Bruno Nogueira no início da pandemia da Covid-19, 'Como é que o Bicho Mexe?'.

"Faz hoje três anos, algo solitário e rezingão, recebi pelo Instagram um pedido para um karaoke do 'Como É Que o Bicho Mexe?'. Só respondi 11 dias depois, mas respondi. E o resto é história. (Já não estou solitário nem rezingão.)", começou por lembrar Nuno Markl, tendo assinalado a data com uma construção de legos de uma fotografia de ambos.

"Há quem assinale efemérides importantes descerrando placas. Nós assinalámos descerrando Legos", acrescentou.

"Parabéns por nós, minha Teresa. Esta viagem ainda está só a começar, mas já está cheia de aventuras incríveis", destacou, por fim.

