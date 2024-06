"Há perto de dois anos que andam uns senhores a bater-me à porta a tentar convencer-me a comprar tapetes persas": foi desta forma que Nuno Markl começou por relatar uma história hilariante na sua página de Instagram que envolve o próprio e dois vendedores - muito insistentes - de tapetes persas.

"Um deles, antes que eu conseguisse processar o que estava a acontecer, entrou-me pela casa adentro e estendeu-me um no chão, ao mesmo tempo que me metia nas mãos um papel com o NIB dele e ia baixando o preço a cada 'não' meu e me dizia para fazer a transferência na opção 'Urgente', senão ia demorar dias a processar", descreve.

"Mesmo com os meus nãos, deixou cá um tapete e pirou-se. Depois voltou cá - eu tinha ido trabalhar para Lisboa - a perguntar se eu já tinha feito a transferência. Por um tapete que eu lhe disse que não ia comprar. Pelo meio de tudo, dizia que era meu fã. Quando lhe perguntei como me chamo, ele respondeu 'Então, é o Alvim'. Esse senhor acabou por vir buscar o tapete. Na rua, já com ele enrolado, vira-se uma última vez para trás e tenta de novo. Não", acrescenta.

"Daí a uns meses aparece outro senhor, com os mesmos tapetes. Disse-me que o outro tinha falecido e que ele tinha assumido agora a sua missão. 'A missão de continuar a tentar vender-me tapetes enquanto eu digo que não?', perguntei. Lá insistiu, lá baixou preços, lá disse que não", continua.

Para seu espanto, este sábado, dia 15 de junho, o mesmo vendedor voltou a tocar-lhe à porta.

"Expliquei pela 3923892a vez que não tenho casa para tapetes persas. E que estou a trabalhar. E que o meu tempo é precioso e não posso perdê-lo a fazer-lhe o favor de contemplar um tapete. Foi a correr ao carro. 'Dê-me só um instante! Só um instante!'", descreve.

"Estendeu-me o tapete no passeio, à frente da minha casa. Não sei que epifania ele esperava que eu tivesse perante aquele tapete - diria que até era mais feio que todos os anteriores. Disse-lhe que não estava interessado. Ele respondeu: 'Olhe, vou cometer uma loucura'. Neste ponto temi, por instantes, que ele nos matasse aos dois. Mas não - a loucura foi só, uma vez mais, descer o preço do tapete. Sinto que ainda não está tudo dito sobre estes senhores, os tapetes e eu", completa.

Será que o vendedor vai voltar a tocar à porta do radialista?

