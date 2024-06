Nuno Markl anda a magicar um novo projeto e decidiu partilhar a ideia com os seguidores da sua página de Instagram de maneira a saber a opinião destes.

"Reparando no sempre fraco número de likes e o miserável alcance de quase todos os posts sobre assuntos de que gosto como cinema, música, livros, cultura popular, ando a considerar assumir com galhardia e orgulho a falta de interesse desses assuntos para fazer, precisamente, um pequeno podcast semanal aborrecido sobre eles - a que chamaria ASSUNTOS SEM QUALQUER INTERESSE", revela.

"Seria um repositório de coisas de que gosto, gravado em casa, meio improvisado, sobre coisas que vão saindo e que vou vendo e ouvindo, ou sobre coisas não necessariamente modernas mas que acho giras", explica.

"Não estou a dizer que isto comece já ou mesmo que vá acontecer - mas vinha sondar o punhado de vós a quem estas coisas sem qualquer interesse podem interessar para saber se isto seria interessante. Na sua falta de interesse, claro. Obrigado!", completa.

Os seguidores adoraram a ideia. "Vamos a isso… já estou desinteressadamente à espera", notou um. "Se Seinfeld teve 9 temporadas, tornando-se intemporal com uma série 'about nothing', um podcast com esta temática será um sucesso garantido!", observou outro.

Até a artista Sónia Tavares comentou: "Perfeito".

