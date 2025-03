Jason Alexander é mais conhecido por interpretar George Costanza na sitcom 'Seinfeld', que estreou nos EUA no final dos anos 80, mas no que à vida pessoal diz respeito, foi nos anos 90 que teve a maior conquista.

O ator, que está casado com Daena E. Title desde maio de 1982, deu as boas-vindas ao primeiro filho, Gabriel, carinhosamente tratado como Gabe, em maio de 1992, através de uma fertilização in vitro.

Dois anos mais tarde, em 1996, o casal viu nascer o segundo filho, Noah, mais precisamente em fevereiro desse mesmo ano.

Apesar de ter admitido que "não era uma pessoa de crianças" antes de ser pai, recorda a People, Jason Alexander abraçou por completo a paternidade. "Inimaginável", disse no 'Live Talks Los Angeles' em fevereiro de 2012. "Estes meninos apareceram e... o coração fica 'uau'! Não fazia ideia, está a ficar tão grande! Tem sido uma caminhada incrível."

A fama de Jason Alexander em 'Seinfeld' chegou enquanto os filhos eram jovens, o que levou o ator a tentar mantê-los longe dos holofotes. "Não queríamos que as crianças fossem forçadas a essa exposição", recordou no podcast 'First Class Fatherhood' em junho de 2021.

Ganhou uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood, mas na verdade o seu maior desejo é que o seu legado viva através dos filhos. O ator disse no podcast que quer que os filhos se lembrem do pai como "alguém que os adorava, que os apoiava, que acreditava neles e que fazia de tudo para está lá para eles".

Veja na galeria fotografias de Jason Alexander com os filhos e fique a par de algumas curiosidades.

Leia Também: Curiosidades sobre os quatro filhos de Cate Blanchett