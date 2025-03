Cate Blanchett já recebeu vários prémios devido à carreira de atriz, como o Óscares de Melhor Atriz por 'Blue Jasmine', em 2014, e de Melhor Atriz Secundária por 'The Aviator', em 2005. No entanto, é em casa que a atriz tem os melhores troféus.

Cate Blanchett é mãe de três rapazes, Dashiell, de 23 anos, Roman, de 20, e Ignatius, de 17, e de uma rapariga, Edith, de 10, fruto do casamento com Andrew Upton. E em casa a fama fica do lado de fora.

Apesar de ser uma das atrizes mais famosas de Hollywood, no início de 2022, quando foi homenageada com o Prémio Chaplin, revelou ao Page Six que os filhos não seguem ao detalhe a sua carreira, mas isto de um ponto de vista "mais saudável".

Cate Blanchett preferiu manter os filhos longe dos holofotes, ainda assim, não deixou de surgir em eventos com os jovens. Além disso, a People partilhou algumas curiosidades sobre os mesmos. Veja as imagens da galeria e fique a 'conhecer' um pouco mais de Dashiell, Roman, Ignatius e Edith.

