Paris Hilton completou 44 anos de idade no dia 17 de fevereiro, e no fim de semana passado celebrou o marco com uma festa de aniversário inesquecível.

Depois de ter mostrado as várias celebridades que estavam na lista de convidados, como Snoop Dog e Jessica Alba, mostrou agora que os filhos também fizeram parte do momento.

"A sentir-me a mamã mais sortuda ao celebrar o meu aniversário com estes dois anjinhos. Phoenix & London, vocês são as minhas maiores prendas", lê-se na legenda de uma publicação que conta com 20 fotografias e vídeos da ocasião.

Leia Também: A festa de aniversário de Paris Hilton (repleta de famosos)