Cate Blanchett encontra-se a promover o seu mais recente filme, 'Black Bag', e esteve presente no programa 'The Drew Barrymore Show', no dia 13 de março.

Em entrevista com a também atriz, e apresentadora, Drew Barrymore, Blanchett recordou o seu casamento com Andrew Upton, com quem ainda está casada.

"Quando casámos [em 1997], não tínhamos dinheiro nenhum. Não podíamos ter um fotógrafo [no casamento] e tínhamos dois amigos que eram fotógrafos", revelou.

"Um deles estava tão bêbedo que se esqueceu de colocar o rolo na câmara, e o outro estava-se a divertir tanto que não tirou nenhuma fotografia, por isso, só temos uma única imagem", continuou.

"E é uma fotografia desfocada de nós os dois a entrar no carro, mas lembro-me bem da noite."

Leia Também: Cate Blanchett deslumbra em exibição de 'Black Bag' junto de elenco