Cate Blanchett brilhou na passadeira vermelha do evento de exibição do seu novo filme, 'Black Bag', no dia 11 de março, em Londres.

A atriz de 55 anos usou um vestido cinzento e vermelho, com volumosas mangas que incluíam 'picos' dramáticos ao longo dos braços.

A peça estruturada chamava a atenção pelas costas descobertas. O look foi completado com umas botas pretas de cano alto.

Ao lado de Cate Blanchett esteve o restante elenco, do qual se conta os atores Michael Fassbender, Marisa Abela e Naomie Harris.

