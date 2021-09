Tom Holland partilhou uma ternurenta selfie na sua conta de Instagram esta quarta-feira, 1 de setembro, no qual aparece vestido como a sua personagem (Homem Aranha) e ao lado da colega de trabalho e namorada, Zendaya.

"Minha MJ, tem o aniversário mais feliz. Telefona-me quando acordares", escreveu o jovem artista nas redes sociais.

Note-se que os dois, ambos com 25 anos, confirmaram o seu namoro em julho quando o Page Six revelou fotografias do casal em momentos de cumplicidade e carinho. A relação dura, alegadamente, desde 2017.

