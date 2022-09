Tom Hanks fez vários filmes de renome mas, na opinião do ator, apenas quatro deles são "muito bons".

Em entrevista à People, o artista americano fez um balanço da sua carreira. "Eu fiz uma tonelada de filmes e acho que quatro deles são muito bons. Ainda estou impressionado com a forma como os filmes se fazem. Todo o processo é um milagre", notou.

“Fazer um filme é um trabalho muito árduo, por um longo período de tempo, que consiste em muitos momentos de alegria contra um número igual de sentimentos de raiva. É o maior trabalho do mundo e o mais confuso dos trabalhos que conheço", acrescentou.

Tom Hanks prepara-se para, em maio de 2023, lançar 'The Making of Another Major Motion Pictures Masterpiece', um livro que contará uma história fictícia sobre a criação de um filme de super-heróis.