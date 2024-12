A Academy of Motion Picture Arts and Sciences comemorou mais uma edição dos Academy Women’s Luncheon, na terça-feira, 10 de dezembro, para assinalar o quinto aniversário do Academy Gold Fellowship for Women.

O evento juntou atores, realizadores e outros artistas para celebrar a comunidade da indústria do cinema e apoiar novos talentos.

A passadeira vermelha do evento contou com nomes como Ariana Grande, Selena Gomez, Pamela Anderson, Mila Kunis, Amy Adams e Sarah Paulson.

Carregue na galeria para ver os looks destas celebridades que deslumbraram na 'red carpet'.

