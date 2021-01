Tom Brady e Gisele Bündchen conseguiram (finalmente) vender a casa em Boston, que estava à espera de um novo dono há mais de um ano.

Um novo relatório do The Boston Globe, citado pela revista People, revela que a propriedade em Brookline, Massachusetts, foi vendida por 32,5 milhões de dólares (26,5 milhões de euros), depois de ter sido colocada inicialmente à venda no valor de 39,5 milhões de dólares (mais de 32 milhões de euros).

De recordar que Brady e Bündchen mudaram-se no ano passado com os filhos - Benjamin Rein, de 11 anos, e Vivian Lake, de oito - para a Flórida, depois do jogador de futebol americano ter assinado com o Tampa Bay Buccaneers.

