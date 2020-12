Tom Brady e Gisele Bündchen decidiram colocar à venda o apartamento que têm em Tribeca, Nova Iorque, e estão a pedir cerca de 40 milhões de dólares, relata o New York Post.

“Eles têm contrato de venda e espera-se que o negócio seja fechado em breve”, disse uma fonte.

Se a venda for concluída, o casal vai ganhar milhões com a mesma, uma vez que compraram o apartamento, que fica no 12.º andar, por 25,46 milhões, em 2018, de acordo com o registo da propriedade.

A casa tem cinco quartos e um enorme terraço. Além disso, o prédio, com 14 andares, tem ainda uma piscina.

