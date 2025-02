Tom Brady presenteou o filho Benjamin com um luxuoso relógio e o momento ficou gravado. As imagens foram depois partilhadas num vídeo publicado na página de Youtube do ex-jogador de futebol americano.

"Fecha os olhos e estica o braço", disse Tom Brady ao filho, que é fruto da relação terminada com Gisele Bündchen. "Não olhes", afirmou de seguida.

E foi neste momento que o pai colocou o relógio no pulso de Benjamin, uma peça coberta de diamantes e que, segundo a People, era da marca Jacob & Co. Caviar Tourbillon, que custa 740 mil dólares (mais de 700 mil euros).

"Uau!", reagiu o jovem quando viu o relógio no seu pulso. Depois, Benjamin esteve a fazer uma videochamada com o irmão mais velho, Jack, de 17 anos, filho de Tom com a 'ex' Bridget Moynahan. O antigo jogador de futebol americano tem ainda a filha Vivian, a filha mais nova, fruto da relação terminada com Gisele.

