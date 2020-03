Jessica Athayde voltou esta terça-feira a usar as suas redes sociais para partilhar um novo desabafo sobre a pandemia do novo coronavírus. Palavras de reflexão, que desta vez decidiu dedicar aos mais velhos - os mais afetados com a doença e que, por isso, fazem parte do grupo de risco.

"Tenho momentos em que fico feliz de os meus avós já não estarem presentes para terem de viver isto. Sei bem qual seria a reação da minha avó Fernanda, não ia respeitar nada disto e mandaria todos à merda no mesmo instante (mas foi uma rebelde até ao fim da sua vida)", começou por contar, mostrando a sua preocupação para com os idosos que se encontram sozinhos nas suas casas.

"Todos os dias penso nos velhotes que estão a passar por isto sozinhos. Se para nós já é um desafio grande, mesmo tendo a tecnologia que nos permite estar minimamente perto, a solidão para eles deve ser enorme e o pior é que não existe nada que possamos fazer. Ou existe? Ainda bem que ainda existe televisão", completou.

