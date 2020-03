Sabri Lucas, ator das novelas da TVI, está internado no Hospital da Estefânia por apresentar sintomas de Covid-19.

O ator informou os seguidores da situação clínica do filho nas suas redes sociais.

Inicialmente, Sabri mostrou-se em isolamento com o menino na casa de banho do centro de saúde do Estoril. Horas depois, este deu novidades revelando que o filho se encontrava já internado a aguardar os resultados dos exames que podem confirmar ou não a doença.

"O meu filhote está aqui ao lado, a febre ainda está alta mas o quadro está estável. Já foram feitos todos os exames, estamos à espera das respostas", explicou.

