Rui de Oliveira Nunes, marido de Manuel Luís Goucha, foi depois da saída de Cristina Ferreira anunciado como colaborador do 'Você na TV', da TVI. Contudo, as suas participações no programa não duraram muito tempo e acabaram por terminar de forma polémica, com o empresário a criticar publicamente a forma como havia sido 'afastado' do formato.

Esquecida a polémica, o marido de Goucha regressa agora ao programa das manhãs da TVI.

Rui estará em direto no 'Você na TV' desta quarta-feira, dia 25, para ensinar os espetadores a preparar uma receita.

O empresário disponibilizou-se desta forma a ajudar a estação de Queluz de Baixo numa altura em que são poucos os conteúdos dos programas televisivos devido à pandemia do novo coronavírus.

Recorde-se que Manuel Luís Goucha está há uma semana sozinho ao comando do 'Você na TV'. A sua companheira televisiva, Maria Cerqueira Gomes, encontra-se em casa de quarentena.