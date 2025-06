Manuel Luís Goucha é um apaixonado pelo campo! É no seu monte alentejano, em Monforte, que o apresentador, de 70 anos, recarrega as baterias e reconecta-se com a natureza. E no que a isto diz respeito surgiu igualmente a paixão pelos cavalos, que lhe foi transmitida pelo companheiro, Rui Oliveira Nunes.

Numa partilha que fez na sua página de Instagram esta quinta-feira, dia 26 de junho, Goucha abordou o assunto.

"Foi o Rui a iniciar-me no mundo dos cavalos e da equitação", assegura.

"Sim, recordo-me das transmissões da RTP, era eu uma criança e a própria televisão também não era muito mais velha, com as provas de salto transmitidas em direto do hipódromo do Campo Grande e ainda há um nome de então que ressoa na minha memória: Pimenta da Gama, cavaleiro de obstáculos de gabarito, tanto por cá como em provas internacionais. Agora porém é a dressage que me deslumbra, esse 'bailado' a dois, cavaleiro e cavalo como se fossem um só, fruto de anos de ensino e dedicação", relata.

"Temos da empresa, cavalos a aprender em boas mãos, como este que o Rui acaricia, para que mais tarde possam lustrar nas pistas", disse ainda, notando que o processo de treino dos animais é "sempre imprevisível".

"Ao ver o Rui a montar com garbo, que nele é prática de anos e até de família, dá-me ganas de ir aprender, mas a 'miúfa' de um tralho ainda prevalece. Temo é que se deixar passar muito tempo já só com um guindaste conseguirei chegar a tão nobre garupa", confessou, por fim, em tom de brincadeira.

Os vários negócios do monte gerido por Rui Oliveira Nunes

Goucha e Rui compraram o monte em 2016 e, desde então, têm investido em vários negócios desenvolvidos na propriedade na qual o apresentador da TVI gosta de passar as folgas e as férias.

Para além da criação de cavalos de competição, o casal possui rebanhos de ovelhas e cabras, bem como um olival, através do qual produzem azeite gourmet, 'Herdade da Pesqueirinha', conforme revelado pelo apresentador.