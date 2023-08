Vasco Palmeirim celebra esta terça-feira, dia 29 de agosto, o seu 44.º aniversário, uma data que o seu amigo e colega de trabalho Nuno Markl decidiu assinalar nas redes sociais com um texto no qual recorda a altura em que os dois se conheceram e como tem crescido a amizade que os une.

Foi em 2010 quando Nuno e Vasco tiveram o primeiro contacto, na altura em que Palmeirim começou a trabalhar como animador das manhãs da Rádio Comercial, onde se mantém até hoje. Desde então, e como explicou Markl, os dois têm uma boa relação de amizade, que nasceu de forma quase imediata.

"“Corria o ano de 2010 e eu estava junto ao berço do meu filho Pedro, 1 ano de idade. (…) Estava a abrir o Facebook de uma rubrica de rádio que ainda não existia mas estava quase a existir, chamada Caderneta de Cromos. Ao canto, numa janela de chat, surgia uma mensagem de um indivíduo que eu não conhecia e que eu não fazia ideia de que ia ser tão importante na minha vida. O indivíduo chamava-se Vasco Palmeirim e manifestava a sua alegria por irmos trabalhar juntos nas Manhãs da Comercial", começou por escrever o também humorista, explicando que sabia que era um risco trabalhar com uma pessoa que não se conhecia num formato de programa que exigia cumplicidade.

"Dias depois, acontecia essa magia rara: o Vasco e eu apanhámos os ritmos, os raciocínios, a personalidade um do outro como se fossemos amigos de infância. Diria que este processo demorou minutos. Isto não acontece muitas vezes na vida", continuou Markl.

"Quando Vasco Palmeirim me apareceu no Facebook, durante aquela sesta do meu filho, sabia lá eu de tudo o que viria a acontecer. Às vezes gosto de imaginar que um viajante no tempo vai a estes momentos anunciar coisas. Coisas que vão desde 'sabes que é este gajo que, finalmente, te vai ensinar a fazer um nó de gravata' até 'sabes que vais ser o padrinho do primeiro filho deste gajo', passando por outras, mais pesadas - 'sabes que este gajo te vai tirar da fossa lá para 2019, quando te parecer que a vida está algo deprimente e ele te aconselhar sabiamente a fazer terapia' (…) Toda a gente devia ter um compincha deste calibre na sua existência", referiu ainda Nuno Markl, numa publicação que Vasco partilhou nas suas stories, deixando uma mensagem de agradecimento.

"No meu dia de anos, o senhor de cabelo grisalho, que nesta foto está ao meu colo, escreveu bonitas palavras sobre mim. Incluiu-me na sua lista de coisas favoritas. E isso deixa-me feliz", escreveu, fazendo referência à fotografia escolhida por Nuno, captada durante uma emissão do Taskmaster, programa da RTP apresentado por ambos, que em breve estreia a terceira temporada.

