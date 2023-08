Nuno Markl está na Disneyland Paris, destino onde levou o filho, Pedro, pela terceira vez.

Na sua conta no Instagram, o radialista partilhou uma fotografia do jovem, de 14 anos, a segurar na Excalibur, na Fantasyland, e refletiu sobre a passagem do tempo e as vezes anteriores que levou o filho àquele mesmo parque de diversões.

"Hoje estava a ver o Sir Pedro a tentar sacar a Excalibur na Fantasyland e surgiram torrentes de memórias. A primeira ida dele à Disneyland Paris aos 4 anos, o misto de maravilhamento e desconfiança perante o gigantismo das personagens (e de tudo)", começou por contar o humorista.

"Poucos anos depois, o momento em que, às minhas cavalitas durante o show de luz do castelo e percebendo que já começava a pesar, me disse, a dada altura, 'Papá, põe-me no chão, que já te devo estar a cansar'", continuou, referindo-se depois ao momento presente, no qual o filho já pode desfrutar de todas as atrações do parque.

"E agora, aos 14 anos, a alegria adolescente de superar todos os divertimentos mais extremos enquanto o velho pai tira fotos com o Winnie the Pooh. Tudo passa demasiado depressa, mas acho que temos aproveitado cada momento", concluiu o radialista.

