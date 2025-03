Também Nuno Markl recorreu à sua conta de Instagram para fazer uma publicação neste Dia do Pai.

"Ainda não há muito tempo sentia-me demasiado filho para ser bom pai. Não sei se já me livrei inteiramente dessa sensação. Mas 'still fighting it' [ainda a lutar]. É uma boa luta", lê-se na legenda.

Na publicação, é possível ver uma montagem de duas fotografias antigas.

Numa, vemos o radialista, a irmã e o pai. Noutra, Markl e o filho, ainda bebé.

