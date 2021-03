Uma das grandes revelações feitas por Meghan Markle na sua entrevista a Oprah Winfrey foi que, na verdade, terá sido a cunhada Kate Middleton quem a levou a chorar antes do casamento e não o contrário, como foi noticiado na época.

Ora, quem não acredita nesta versão da mulher do príncipe Harry é o tio de Kate.

"Não acredito nem por um momento que a Kate tenha feito a Meghan chorar", disse Gary Goldsmith ao The Daily Mail este domingo. "Conheço a Kate desde que ela nasceu e não tem nada de mau nela. Simplesmente, isso não é dela", defendeu.

Goldsmith, que é tio materno da esposa do príncipe William, acrescentou que a sobrinha é ainda mais gentil dentro do palácio do que cá fora.

Recorde-se que na época falou-se de uma discussão que aconteceu entre as duas por causa dos vestidos das meninas das flores.

Markle explicou que depois do sucedido, Middleton fez-lhe um pedido de desculpas e ofereceu-lhe um ramo de flores, ficando a desavença resolvida a partir de então.

