Foi no passado dia 1 de agosto que Rodrigo de Paul e Tini Stoessel anunciaram, em conjunto, o fim da relação de ambos. No entanto, poderá haver um novo amor no ar.

A cantora está a ser associada a Biel Juste Calduch, um jovem modelo milionário, de nacionalidade espanhola, e que aos 26 anos já tem mais de 239 mil seguidores no Instagram.

O jornal Marca refere que os rumores deste namoro nasceram através do conhecido perfil de notícias cor-de-rosa Gossipeame, que afirma que os dois foram vistos aos beijos em Ibiza.

