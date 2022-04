Tiago Jaqueta abandonou a terceira edição do 'Casados à Primeira Vista' na última cerimónia de compromisso, depois de uma série de episódios polémicos terem levado ao fim do casamento com Dina Guedes.

Contudo, o concorrente de Sesimbra parece disposto a voltar a entrar na experiência, se assim tiver oportunidade.

Esta terça-feira, Tiago perguntou aos seguidores se gostavam de o ver novamente no formato da SIC e tem vindo a partilhar as reações de quem o quer ver no programa.

Será que vai surgir um novo convite?



© Instagram

Recorde-se que a participação de Tiago Jaqueta ficou marcada pelo envolvimento com uma mulher russa durante a lua de mel com Dina Guedes, em Cabo Verde.

O concorrente foi alvo de uma enorme onda de críticas e, depois de se defender através das redes sociais, deu o seu testemunho a Júlia Pinheiro numa entrevista que vai ser transmitida amanhã, 28 de abril, no programa das tardes da SIC.

