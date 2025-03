Este domingo, 2 de março, Ivo Coutinho, de 'Casados à Primeira Vista', deu uma grande novidade aos seguidores: Está noivo do companheiro, Tiago Duarte, com quem mantém uma relação há sete meses.

A notícia foi publicada no Instagram. Na fotografia publicada por Ivo, pode ver-se o anel de noivado e a vista do Portinho da Arrábida, em Setúbal.

"Ele disse sim", escreveu Ivo na legenda.

Recorde-se que Ivo participou na última edição de 'Casados à Primeira Vista', tendo dado o nó com David Loureiro. No final do programa, os dois assinaram o divórcio.

