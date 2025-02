Diana Chaves fez um vídeo para as redes sociais da SIC onde recorda os momentos mais marcantes de todas as edições do programa 'Casados à Primeira Vista'.

Com a quinta temporada quase à porta, já que estreia a 9 de março, a apresentadora enumerou alguns episódios memoráveis.

"Uma situação que me tenha deixado sem palavras? Bom, há uma que todos nós tivemos alguma dificuldade em superar que foi quando a Dina encontrou umas cuecas de outra mulher na mochila do marido Jaqueta".

O noivo mais divertido de todas as edições é, para Diana, o João. "O João e a Dulce, eu ri-me muito com eles", referiu.

