Tiago Jaqueta é já um dos mais polémicos participantes do programa 'Casados à Primeira Vista', da SIC, e o experiência social ainda mal começou. Este deu o nó com Dina Guedes, contudo, o relacionamento começou a dar problemas logo na lua de mel na Ilha do Sal, em Cabo Verde.

Foi noticiado em diversos meios de comunicação social cor de rosa que Tiago teria traído Dina na lua de mel.

Após a história espalhar-se, eis que o participante reagiu, partilhando uma reflexão nas redes sociais.

"Tento a cada dia que passa afastar-me de todo tipo de preconceito, não julgar o ser humano e entender que cada pessoa precisa de um motivo para agir mal ou bem.

Tento amar as pessoas com coração mesmo sem elas merecerem, a meu ver, tento amá-las mais, e por pior que seja a circunstância não quero abandona-las.

Tento aprender com cada momento que vivo e por pior que ele seja, muitas são as vezes que tropeço e caio nessas minhas tentativas, mas o objetivo é esse, e na ânsia de melhorar a cada dia, quero acreditar em algo maior e não me afasto disso nunca. Ninguém nos pode julgar pela aparência, nem criticar por não sermos importantes, nem humilhar pela forma que vivemos.

Somos todos sábios, mas muitos não se lembram disso, e preferem usar o orgulho do que esperar. Lembrar que, julgar, criticar e humilhar nunca vai nos fazer melhor do que ninguém, vai apenas afundar nos cada vez mais.

Não podemos julgar por algo que não sabemos se é real. Não é porque uma pessoa que nós confiamos muito e nos conta algo, que é totalmente verdade! Escuta os dois lados da história para depois julgar.

O mal é que muitas pessoas só sabem julgar, e não conseguem nem ao menos TENTAR ajudar. É tão fácil chegar e perguntar como a pessoa se sente, como foi o dia, se ela dormiu bem, mas não... Preferimos chegar com ignorância e mostrar como realmente somos, apontando o dedo. Valoriza aquela pessoa que fica o tempo todo no em cima de ti e que consegue ver a tua tristeza atrás do teu grande sorriso, ela sim estará contigo quando tu mais precisares.

DIZ SIM AO AMOR".



© Instagram - Tiago Jaqueta

Leia Também: O incrível antes e depois de Tiago Jaqueta de 'Casados à Primeira Vista'