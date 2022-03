Tiago Jaqueta passou no último domingo de um 'desconhecido' personal trainer para tornar-se um dos noivos da terceira temporada de 'Casados à Primeira Vista'.

No formato da SIC, Tiago casou-se com Dina na esperança de encontrar o amor à primeira vista. O casal foi o primeiro a dar o nó na estreia do formato, motivando a curiosidade do público para saber mais sobre a vida e história de ambos.

Através da conta oficial de Instagram de Tiago comprova-se o facto de este ser há vários anos ligado ao desporto, destacando-se uma imagem que deixou os seguidores de queixo caído. A fotografia em questão mostra o PT com uma imagem irreconhecível durante um dos campeonatos de culturismo nos quais participou.

A modalidade fez parte da sua vida durante algum tempo, tendo Tiago arrecadado o segundo lugar na categoria de culturismo clássico acima de 180cm, no campeonato nacional.

Leia Também: Irmã de Tiago de 'Casados à Primeira Vista' participou no 'Peso Pesado'