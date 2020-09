Os domingos voltaram a ser dia de gala do 'Big Brother', que arrancou com uma nova edição no passado dia 13, com Teresa Guilherme na apresentação. Um regresso que tem suscitado muita curiosidade por parte do público e que a anfitriã quis aguçar com uma imagem de bastidores partilhada esta segunda-feira nas suas redes sociais.

"Sei que gostam de ver imagens dos bastidores do programa. Antes de começar o direto, em segurança, toda a equipa faz um mini brinde. Beijinhos e bom arranque de semana", escreveu na legenda.

Vale lembrar que esta gala do 'Big Brother - A Revolução' ficou marcada pela saída de Rúben e pela apresentação de duas caras novas que disputam um lugar na casa. Liliana e Diogo estão sob a votação do público na app do programa.

