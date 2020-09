Depois das desistências de Luís e Bruno, o 'Big Brother' prepara-se para abrir portas a um novo concorrente e os candidatos ao lugar foram apresentados na gala deste domingo, dia 20.

Liliana, de 25 anos, é de Oliveira do Bairro e é dona de uma loja de roupa online. Revelou que costuma criar perfis de Instagram falsos para defender as causas em que acredita, sobretudo relacionadas com política.

Diogo tem 23 e vem de Almada. É empregado numa central de águas e faz trabalhos como modelo. A sua melhor qualidade diz ser entender as mulheres.

A decisão de quem vai integrar o grupo está nas mãos dos espectadores através da app do reality show.

Leia Também: 'Big Brother'. Carina leva a casa às lágrimas ao falar do abandono da mãe