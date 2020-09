A noite foi de grandes emoções para Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce), que se estreou como apresentadora do pós-gala do 'Big Brother' - o segmento onde recebe o concorrente expulso e passa em revista os acontecimentos de destaque com os comentadores Marta Cardoso e Pedro Crispim.

Esta primeira emissão deixou a digital influencer repleta de nervos, como aliás confessou nas suas redes sociais, contudo, a sua prestação não podia ter sido mais elogiada.

"Foste perfeita. Salvaste a noite". "Melhor do que a gala propriamente dita. A rainha disto tudo és tu". "Foi só incrível! O melhor momento da noite sem dúvida". "Ninguém disse que seria fácil, mas uma coisa sei: FENOMENAL", estas foram algumas das reações que se destacam na caixa de comentários da sua última publicação no Instagram.

Houve ainda quem sonhasse com voos mais altos e revelasse o desejo de ver Ana Garcia Martins no lugar de Teresa Guilherme.

Vale recordar que Rúben Diz foi o primeiro concorrente a sair por decisão do público. O jovem de Olhão foi expulso com 52% dos votos.

Leia Também: Liliana ou Diogo? Um deles será o novo concorrente do 'Big Brother'