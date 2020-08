Teresa Silva esteve esta quarta-feira à conversa com Bruno Sousa através de um vídeo em direto no Instagram. E esta foi uma conversa repleta de grandes revelações.

Questionada sobre qual a sua opinião sobre o papel desempenhado por Cláudio Ramos enquanto apresentador do 'Big Brother', a ex-concorrente do reality show da TVI mostrou-se se papas na língua.

"Quando ouvi que era o Cláudio Ramos o apresentador fiquei muito contente, porque achei que o Cláudio tinha estado dentro da casa e portanto ia ser um apresentador top. E fiquei muito triste com o apresentador que ele foi, porque ele deixou que maltratassem os concorrentes deles", começa por afirmar, referindo-se aos comentários feitos pela comentadora 'A Pipoca Mais Doce' durante as galas e nos diários 'Extra do Big Brother'.

"Ele rebaixou os concorrentes do programa. Ele rebaixou muito", continua. "Quem lá está são pessoas e têm de ser respeitadas", defende, por fim.

Recorde-se que Cláudio Ramos não apresentara a próxima edição de 'Big Brother'. Teresa Guilherme será a grande anfitriã do reality show.

