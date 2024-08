Eis que o pesadelo chegou ao fim. Depois de dois meses de internamento na sequência de um transplante de fígado, o filho de Pedro Chagas Freitas teve alta hospitalar, estando atualmente a recuperar em casa.

Na sua página de Instagram, o conhecido escritor deu por finalizado o "diário" que foi escrevendo ao longo do internamento, agradecendo às milhares de pessoas que acompanharam esta batalha.

"Estivemos em Coimbra de manhã. Voltámos. Está tudo no caminho certo. Teremos, agora, mais alguns dias de reclusão, por casa, até voltarmos ao hospital. O caminho ainda será demorado, ainda terá altos e baixos (espero que não, espero que não)", começa por contextualizar, dando novidades sobre o estado de saúde do pequeno Benjamim.

"Por esta altura, é tempo de terminar, e só eu sei como estava ansioso por este dia (seria a prova de que estávamos em casa, na normalidade que é tão extraordinária, tão excêntrica), esta espécie de Diário do Hospital que escrevi por aqui", realça.

"Saio deste Diário uma pessoa diferente, espero que para melhor. A quem esteve sempre desse lado, deixo um profundo, eterno, obrigado", nota ainda, confessando que há ainda um caminho que precisar de percorrer para se tornar na pessoa que "pode ser".

"A vida continuará, dentro do possível, dentro dos mil e um cuidados que nos próximos meses teremos de ter. Darei, sempre que for relevante, notícias do nosso gigante filho, daquele que se tornou, por seu mérito, e apenas por seu mérito, um exemplo de um heroísmo humano, com aquela humanidade que só as crianças sabem ter. Que todos (a começar por mim) saibamos, a partir de agora, colher um pouco dessa humanidade. Até já", completa.

Leia a publicação completa: