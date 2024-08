O dia tão esperado por Pedro Chagas Freitas, a família e admiradores que o acompanham chegou na passada semana. O filho, o pequeno Benjamim, teve alta hospitalar após um internamento de três meses na sequência de um transplantes de fígado.

Já em casa, o conhecido escritor recordou um diálogo que teve com o filho, aproveitando para agradecer todo o apoio que recebeu.

"Agradecer a todas as pessoas que, por aqui, por esta via, a única que tinham para te seguirem os passos, criaram uma corrente de amor que levou tudo à frente", destaca.

"Foste tu que a criaste, claro, mas foram estas pessoas todas que agora lêem este texto que todos os dias, sempre sempre sempre, vinham aqui deixar a sua força, a sua energia, as suas preces. Obrigado a todos, todos, todos. Todos estiveram contigo, num momento que não queríamos viver, que ninguém merece viver, mas que nos trouxe tantas coisas boas", sublinha.

"Entre estas pessoas, estarão certamente muitas que fizeram escolhas más. Eu sou uma delas. Falhei muitas vezes, tomei a opção errada muitas vezes. Peço desculpa a quem possa ter magoado com isso. Peço mesmo, profundamente. Não é por isso que sou uma má pessoa, não é por isso que todos os que estão a ler agora estas palavras são más pessoas. Foi a lição que me ensinaste nesse dia. Fica aqui registada agora, que limpo as lágrimas enquanto vejo como te enroscas nos ombros da tua mãe. Amo-vos. Só peço que este seja o começo de uma segunda oportunidade, um regresso à origem, uma nova vida. Dêem-nos isso, permitam-nos isso, só isso, pode ser?", completa.

Leia o diálogo: