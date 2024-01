Depois dos rumores de que namorava com João Moura Caetano, 'ex' de Luciana Abreu, Bárbara Norton de Matos e o toureiro decidiram agora assumir publicamente o romance.

Após João Moura Caetano ter publicado uma fotografia de ambos no Instagram, a atriz quebrou o silêncio sobre a relação no 'Passadeira Vermelha' esta quinta-feira. E agora partilhou um desabafo na sua página de Instagram.

"Acho que depois de tanto do que se disse nestas últimas semanas é que tive noção que fazer terapia faz a diferença! Viver sem máscaras não é fácil, mas é muito libertador", começou por dizer a atriz.

"É mesmo importante estarmos bem com a nossa consciência e vivermos a nossa vida sem deixarmos que opiniões alheias influenciem a nossa felicidade! Por isso vivam, apaixonem-se, desfrutem todos os dias do bom que é viver em pleno", destacou depois.

"A babs (aquela que fala na terceira pessoa) vai continuar assim, intensa, a rir alarvemente e com carradas de defeitos, mas a viver em liberdade, a fazer o que gosta e a dizer o que lhe apetece", garantiu.

"E já sabem, estarei aqui com vocês nas caminhadas matinais e no 'Passadeira Vermelha com a mesma autenticidade de sempre. Estou muito feliz Um grande beijo da Babs", rematou.

