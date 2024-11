Bárbara Norton de Matos voltou a falar sobre a importância de procurar ajuda para lidar com as emoções. A atriz considera que "é essencial" fazer terapia, algo que faz parte da sua rotina há vários anos.

O trabalho, as emoções e a relação com as duas filhas, Flor e Luz, foram os motivos para procurar ajuda.

"Sou um bocadinho [mãe] galinha, mas tenho muita consciência de que não sou dependente emocional delas. Mas tive de fazer terapia para isso", disse na manhã desta sexta-feira, 22 de novembro, ao marcar presença no 'Dois às 10'.

"É a melhor coisa", referiu ainda a propósito da terapia, que admite ainda fazer, e que lhe deu "ferramentas" para lidar com situações adversas.

"Havias coisas que me irritavam com facilidade e consegui perceber de onde isso vinha", rematou a respeito do tema.

Leia Também: Bárbara Norton de Matos: "O João Moura Caetano foi uma paixão"