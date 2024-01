Bárbara Norton de Matos falou pela primeira vez sobre a sua nova relação amorosa esta quinta-feira, dia 18 de janeiro. A atriz está apaixonada por João Moura Caetano e confirmou isso mesmo durante a mais recente emissão do 'Passadeira Vermelha'.

Sem querer dar muitos detalhes sobre este tema, Bárbara começou por dizer: "Sinto-me muito feliz. Está assumido, só quero é que nos deixem viver, é só isso".

De seguida, a artista revelou que a sua única preocupação se prendia com as filhas e que, a partir do momento em que essa parte está "tratada", já pode viver este romance com toda a tranquilidade.

Bárbara confessou também que foi pressionada a partilhar com as filhas que está novamente apaixonada antes do que desejava, isto devido às notícias que começaram a ser divulgadas há já vários dias.

Agora numa nova relação, a comentadora do 'Passadeira Vermelha' admitiu que a partilha da fotografia pelo atual companheiro foi uma "surpresa boa". "Não precisava disto para esclarecer nada. Fiquei contente, claro que sim, mas não faço as coisas pensadas e ele também não fez. Ele fê-lo de coração mas, por um lado, ainda bem, porque agora é deixar-nos viver", concluiu.

Vale lembrar que João Moura Caetano separou-se de Luciana Abreu em novembro do ano passado. Já Bárbara Norton de Matos terminou a relação amorosa com Tiago Raposo Magalhães, ex-namorado de Bárbara Guimarães, em outubro.

