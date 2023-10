Com todas as notícias que chegam, sobretudo, do conflito armado entre Hamas e Israel, Jessica Athayde recorreu à sua página de Instagram na madrugada desta quinta-feira para deixar um desabafo.

Junto de uma fotografia onde mostra a sua mão agarrada à do filho Oliver, de quatro anos, a atriz escreveu: "A única certeza que tenho na minha vida neste momento é que tenho muita sorte de poder dormir agarrada em segurança ao meu filho com a minha família segura. Única. É o que mais desejo para toda a gente com um enorme sentimento de impotência. Quem me dera poder ajudar e fazer mais".

Palavras que levaram desde logo a várias reações na caixa de comentários da publicação. "Tal e qual" ou "o sentimento por aqui é igual" foram algumas das mensagens que a atriz recebeu.

