Diogo Amaral tem vindo a assumir-se como o cozinheiro da família e quem parece contente com isso é Jessica Athayde.

A companheira do ator comprou esta sexta-feira, dia 13 de outubro, um livro de receitas para oferecer a Diogo, tendo partilhado esse gesto com os seguidores através das stories do Instagram.

"A mimar o meu chef de casa. Que no fundo é para o meu bem estar. Sugerem algum livro incrível?", questionou ainda a artista.

Na story seguinte, Jessica assumiu já ter comprado a prenda e ainda elogiou os dote culinários de Diogo Amaral.

Na galeria pode encontrar esse mesmo vídeo.

