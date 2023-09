Taylor Swift prepara-se para os grandes ecrãs. 'Taylor Swift: The Eras Tour' é um documentário sobre a digressão da artista que vai ser exibido a partir do dia 13 de outubro nos EUA.

A novidade foi anunciada pela própria artista. "A 'The Eras Tour' tem sido a experiência mais significativa da minha vida até agora, e estou muito feliz por dizer que chegará ao grande ecrã em breve. A partir de 13 de outubro, vão poder ver o filme do concerto na América do Norte", começou por dizer, referindo depois que os bilhetes já se encontram à venda.

A mensagem foi destacada em redes sociais como o X (anteriormente conhecido como Twitter) ou Instagram.

De recordar que a cantora vai atuar em Portugal no próximo ano, tendo dois concertos agendados para os dias 24 e 25 de maio no Estádio da Luz, em Lisboa.

Esta novidade chega depois de Taylor Swift ter-se tornado na primeira artista feminina a atingir o patamar dos 100 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

