Calvin Denker, o segurança de Taylor Swift que foi gravado com os olhos fechados enquanto cantava a música 'Cruel Summer' da artista junto ao palco do US Bank Stadium, em Minnesota, no passado mês de junho, foi demitido logo após o concerto por, alegadamente, ter pedido aos espectadores que lhe enviassem fotografias suas com a cantora em segundo plano.

A triste notícia para o segurança veio após um pequeno vídeo no qual aparece a cantar durante o concerto ter sido publicado no TikTok, onde foi visto quase três milhões de vezes.

Entretanto, Denker já veio defender-se e dar a sua versão dos factos. “Depois da primeira noite, eu estava a perceber o quão perto da Taylor Swift eu estava, então realmente queria tirar uma foto para documentar esse momento”, explicou, embora em momento algum tenha virado as costas à multidão ou tirado o seu próprio telemóvel para filmar ou tirar fotografias durante o concerto.

“Então, distribuí pequenos pedaços de papel que diziam que eu não tinha permissão para tirar o meu telefone, mas se a Taylor Swift aparecesse logo atrás de mim, por favor, tirassem uma foto minha e me a enviassem por mensagem de texto para o meu número”, acrescentou Denker, explicando que deu papéis apenas a algumas pessoas que estavam na primeira fila.

Apesar de ter conseguido algumas fotos suas com Taylor Swift, Calvin Denker foi demitido do cargo após os seus colegas da Best Crowd Management terem visto o vídeo, uma vez que este tipo de comportamento irá contra a política da empresa.

