Tatiana Boa Nova entrou em direto no programa 'TVI Extra' desta segunda-feira, 5 de junho, para responder às críticas que lhe foram feitas nas redes sociais após ter partilhado uma fotografia de biquíni na qual exibia uma cicatriz que tem na zona do peito.

"Em relação à cicatriz não me incomodou nada, porque é uma cicatriz que está comigo há muitos anos, ou seja, estou mais do que habituada a lidar com ela, não é uma coisa que me cause depressão ou que eu olhe e ache horrível", começa por esclarecer.

"Recentemente, há coisa de um mês, fiz uma cirurgia às mamas porque eu perdi muito peso e fiz uma mastopexia, que foi tirar a pele e 'puxar isto mais para cima', como se diz, e as pessoas associaram esta cicatriz ao eu ter posto silicone", contextualiza.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' revela que disseram que tinha ficado "artificial", notando que era melhor "quando estava mais gordinha".

"Quando estava mais gordinha diziam que estava muito gorda e que devia emagrecer, agora que estou mais magrinha dizem que emagreci, que estou plastificada e cada vez mais feia", lamenta.

"Muitas vezes é difícil. Não é difícil ao ponto de eu ficar a toda hora a pensar naquilo, porque tenho mais que fazer. Para as minhas redes sociais são um part-time, porque o meu trabalho é a minha loja e a minha casa e família", sublinha.

Tatiana disse ainda que lhe "custa" perceber que a maior parte das pessoas que fazer comentários negativos são mulheres muito mais velhas. "Se as pessoas não vão acrescentar nada, mais vale estarem caladas", defende.

Veja o momento.

