Tatiana Boa Nova recorreu às stories da sua página de Instagram para contar que o filho está doente com varicela.

"Na escolinha do Lourenço há vários meninos com varicela. O Lourenço teve febre durante a noite e já estava bom porque já estava a tomar o antibiótico da amigdalite - uma coisa não tem nada a ver com a outra -, e hoje de manhã acordou com umas pintinhas", começou por contar a mamã.

"Mandei foto à pediatra e ela disse que deve ser varicela, mas que era melhor passar lá para avaliar", acrescentou, antes de ir à médica com o menino.

Após a consulta, Tatiana Boa Nova voltou a gravar um vídeo na presença do menino e explicou que o diagnostico confirmou-se, está com varicela. Agora, diz, o filho vai ficar em casa nos próximos dias e mostrou as "pintinhas" que já apareceram no corpo da criança. Veja o vídeo da galeria.

De recordar que o menino, de quatro anos, é fruto do casamento de Tatiana com Ruben Boa Nova.

Leia Também: Tatiana Boa Nova mostra pequeno-almoço mas a caneca rouba as atenções