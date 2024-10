Inês Herédia decidiu fazer uma procedimento estético e partilhou tudo com os seguidores da sua página de Instagram.

Antes da cirurgia plástica, a atriz publicou uma fotografia nas stories e disse: "Bom dia. É hoje que estas voltam para o primeiro andar", isto referindo-se aos seios.

"Estou super tranquila, com as dúvidas todas esclarecidas, sei exatamente como vai ficar porque fiz as simulações 3D com a Dra. Luísa e já estou ansiosa para acordar e deitar soutiens para o lixo", acrescentou.

A partilha foi também destacada pela clínica, que explicou que a atriz realizou "uma cirurgia para levantar e preencher o peito - mastopexia com implantes".

Depois da intervenção estética, Inês Herédia fez uma nova publicação na rede social e disse: "Está feito! Agora vou curtir os efeitos da anestesia antes de ir para casa. Correu muito bem, não tenho dores nenhumas e estou super bem disposta".

