Inês Herédia vive um momento particularmente feliz no campo profissional. A atriz, de 34 anos, participou num episódio da série americana 'FBI Internacional'.

"Foi incrível poder participar neste projeto, que é visto por milhões de pessoas, mas, mais importante, ter a oportunidade de experienciar um método de trabalho diferente daquele a que estou habituada, com equipas maiores e responsabilidades bem definidas", disse sobre a experiência.

Herédia faz parte do elenco de um episódio de 'FBI Internacional' que é passado em Portugal. Na trama, a atriz contracena com atores como Jesse Lee Soffer e Carter Redwood.

Após a experiência com uma produção internacional, Herédia assume que "a dinâmica é diferente" mas afirma: "É um privilégio e orgulho confirmar as suspeitas de que as equipas de produção portuguesas são tão boas como os 'grandes lá de fora'. O facto de em Portugal estarmos habituados a trabalhar com menos recursos, faz com que em produções destas brilhemos. Países europeus como Portugal são cada vez mais procurados por produções internacionais e isso é um sinal de que o país deve investir nesta indústria que pode trazer muito dinheiro e muito emprego ao país".

FBI Internacional' surgiu em 2021 e conta a história de uma equipa do FBI que viaja pela Europa com o objetivo de neutralizar ameaças a pessoas de interesse americanas.

O episódio em que participa Inês Herédia vai para o ar no dia 29 de outubro, terça-feira, no canal americano CBS. Em Portugal, pode ser vista no STAR Channel.

Leia Também: Simone de Oliveira usa presente especial oferecido por Luciana Abreu