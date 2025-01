O ano passado, Inês Herédia revelou que iria fazer parte do elenco de um episódio de 'FBI Internacional', cujas gravações foram feitas em Portugal. Esta quarta-feira, 22 de janeiro, vai poder finalmente ver o episódio no Star Channel. Vai ser transmitido às 23h05.

Na série, a atriz contracenou com atores como Jesse Lee Soffer e Carter Redwood e interpreta a personagem de uma inspetora portuguesa.

O episódio em que participa Inês Herédia já tinha ido para o ar no dia 29 de outubro, no canal americano CBS.

Sobre esta participação, a atriz assumiu: "É um privilégio e orgulho confirmar as suspeitas de que as equipas de produção portuguesas são tão boas como os 'grandes lá de fora'. O facto de em Portugal estarmos habituados a trabalhar com menos recursos, faz com que em produções destas brilhemos. Países europeus como Portugal são cada vez mais procurados por produções internacionais e isso é um sinal de que o país deve investir nesta indústria que pode trazer muito dinheiro e muito emprego ao país".

De notar que 'FBI Internacional' contou também com a participação especial de Sofia Arruda.

A série surgiu em 2021 e conta a história de uma equipa do FBI que viaja pela Europa com o objetivo de neutralizar ameaças a pessoas de interesse americanas.

