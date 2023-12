O programa da SIC 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha', conduzido por Ricardo Araújo Pereira, teve Tatanka como convidado especial este domingo, dia 10.

O cantor foi desafiado a criar, a partir de músicas já existentes, letras divertidas que retratassem dois dos temas que estão na ordem do dia: O caso das gémeas com atrofia muscular espinhal que foram tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e o novo aeroporto.

O músico aceitou o desafio e o resultado foi bem divertido, a avaliar pelas expressões do público. Veja os dois momentos musicais nos vídeos abaixo.

