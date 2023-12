Vera Kolodzig apresenta o programa 'Missão 100% Português' ao lado de João Paulo Rodrigues na RTP1 e usou a sua conta no Instagram para recordar a primeira vez que esteve no papel de apresentadora, lembrando que Pedro Granger não apareceu no dia do ensaio e quando subiu ao palco improvisou, o que a deixou desconfortável.

"A primeira vez que me convidaram para apresentar foram umas pequenas intervenções numa gala da TVI ao lado do Pedro Granger. Eu estava nervosíssima, era a primeira vez que ia estar em cima de um palco sem máscaras, confiando apenas na minha presença e carisma pessoal, nos quais eu não acreditava minimamente. Fui ao ensaio no dia anterior para ensaiar cada passinho (ainda por cima ia estar de saltos e com um vestido chique, nos quais eu também não me sentia muito confortável) e para perceber como se lia um teleponto", começou por contar a atriz.

"O Pedro não apareceu no ensaio e no dia do direto improvisou um pouco porque já tinha bastante à vontade com a situação. Fiquei furiosa. Ele obviamente não fez por mal, apenas deu o seu melhor em algo que já fazia tão bem, mas eu, do fundo da minha insegurança, queria responsabilizar alguém pela minha falta de competência. Entretanto já assumi a minha responsabilidade e perdoei o meu 'eterno namorado da ficção'", continuou, revelando que precisou de muitos anos e "muita terapia" para estar à vontade como apresentadora, agradecendo a oportunidade de poder conduzir atualmente a 'Missão 100% Portugal' na RTP.

Pedro Granger respondeu à publicação e elogiou a colega e amiga. "E que bonita amiga e apresentadora te tornaste tu, minha Sally. O Faísca McQueen tem muito orgulho em ti!", escreveu o ator.

Leia Também: Ljubomir Stanisic sobre Pedro Granger: "É mesmo uma nódoa na cozinha"