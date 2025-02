Após ter conquistado 13 milhões de visualizações em apenas 10 dias, Rafael Bailão foi obrigado a apagar a paródia musical que fez ao Pipy, bruma íntima lançada por Cristina Ferreira, com base na música de Cláudia Nayara - 'Portugal a Bailar'.

Num comunicado emitido este fim de semana, o conhecido criador digital emitiu um comunicado no qual esclareceu o que se passou.

"A minha paródia do Pipy, que já somava mais de 10 milhões de visualizações em apenas 13 dias, vai ser removida de todas as plataformas digitais e, por isso, eu a minha equipa e o meu advogado decidimos emitir este comunicado para que vocês saibam o que realmente aconteceu", começou por referir, deixando o seguinte aviso: "Calma que não foi a Cristina Ferreira!"

Entretanto leu o seguinte comunicado:

"Sempre transmiti verdade aos meus seguidores e é isso que vou fazer com eles porque lhes devo tudo o que conquistei até agora. Na passada quinta-feira, 6 de fevereiro, fui notificado pela Sociedade Portuguesa de Autores acerca da violação dos direitos de autor que cometi ao fazer uma paródia sem autorização prévia. Inicialmente fiquei assustado, porém os autores da música entraram em contacto comigo para legalizarmos a situação e termos um final feliz.

A legalização e divulgação da paródia 'Quando o Pipy Chegar'.

Durante a noite conversei com a artista do tema original dizendo-lhe que ia fazer chegar uma autorização. Na altura, disse-me que não havia problema. No dia seguinte, para minha surpresa, a equipa da cantora/produtora barrou a autorização dos autores.

Por volta das 14h recebi uma chamada dos autores a pedirem-me desculpa, mas que de facto a equipa da cantora/produtora não permitia a versão por ser um tema bastante recente.

Pediram-me então que procedesse à eliminação dos vídeos de menos de 1 minuto com risco de indemnização. A minha equipa tentou entrar em acordo com a equipa da cantora para fazer uma versão, visto que lá fora isso é muito comum acontecer, mas infelizmente sem sucesso.

Atenção que até ao dia de hoje não ganhei nem 1 cêntimo com a publicação da paródia. Quem me conhece já sabe que este é o meu conteúdo (comédia) e até ao dia de hoje não me tinha acontecido nada deste género".

Ora ouça:

Entretanto, eis a nova versão da paródia:

Leia Também: "Olhóóó Pipyyy". Cristina Ferreira no arranque do Carnaval de Torres